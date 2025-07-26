Senaryosunu deneyimli isim Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Can Çelik oturuyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği dizi, hem hikayesi hem de karakterleriyle sezona damga vurması beklenen yapımlar arasında gösteriliyor.

Serhat Karakteriyle Geri Dönüyor

Murat Yıldırım dizide “Serhat” karakterine hayat verecek. Kanal D ekranlarına uzun bir aradan sonra dönüş yapan oyuncu, geçmişte rol aldığı Fırtına (2006) ve Asi (2007) dizileriyle büyük beğeni kazanmıştı. Yeni projesiyle de izleyicilerin gönlünü fethetmeye hazırlanıyor.

Çekimler İstanbul’da Başlayacak

Çekimlerine kısa süre içinde İstanbul’da başlanacak dizinin konusu ve diğer oyuncu kadrosu şimdilik gizli tutuluyor. Kanal D’nin Eylül ayında yayınlamayı planladığı proje, şimdiden dizi dünyasında büyük merak uyandırdı.

Yeni Sezonun En Çok Konuşulan Dizisi Olmaya Aday

Yüksek prodüksiyon kalitesi, güçlü senaryosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla, Kanal D’nin yeni dizisinin Uzak Şehir, Eşref Rüya, İnci Taneleri ve Arka Sokaklar gibi fenomen projeler arasında yer alması bekleniyor.

Kanal D izleyicileri için geri sayım başladı! Murat Yıldırım’ın yeni dizisiyle ilgili tüm gelişmeler için takipte kalın.