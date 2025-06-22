Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geri döneceği konuşulurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Muharrem İnce’yi etiketleyerek, "Şimdiden, Baba Evi Cumhuriyet Halk Partisi’ne hoşgeldin değerli dostum, ağabeyim" dedi

Açıklamasının devamında CHP ile bağlarını vurgulayan Özcan: “CHP nasıl benim baba evimse nasıl Özgür Özel’in baba eviyse, en az bizim kadar Muharrem İnce de buradaydı. Ben dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrı gayrı olmaması lazım. Kendi dönüşüm gibi Muharrem İnce'de dönerse en az o kadar sevinirim." dedi

Muharrem İnce, 2018 yılında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş, ardından partisinden ayrılarak Memleket Partisi’ni kurmuştu. İnce’nin CHP’ye dönüş iddiaları henüz netlik kazanmazken, Tanju Özcan’ın bu çıkışı kamuoyunda “yeni bir yakınlaşma sinyali” olarak yorumlandı.