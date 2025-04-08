Adalet Bakanlığı önünde kurduğu çadırıyla gençlerin tutuklanmasını protesto eden CHP'li Mahmut Tanal'ın çadırı alındı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem ince ise bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İnce Mahmut Tanal'ın milletvekili olduğu için anayasal dokunulmazlığı olduğunu ve çadırının alınamayacağını belirtti. Muharrem İnce, dokunulmazlığı olan milletvekilinin çadırına el konulabiliyorsa ülkede kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığının altını çizdi. Konu ile ilgili açıklama yapan İnce, "Tutuklu gençlerimizin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı’nın önünde çadır kuran Mahmut Tanal’ın çadırı kaldırılamaz. Mahmut Tanal bir milletvekilidir, kendisinin anayasal dokunulmazlığı vardır. Dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin çadırına ve kitaplarına polis el koyabiliyorsa; bu ülkede kimsenin can ve mal güvenliği yoktur!" ifadelerini kullandı.

Tutuklu gençlerimizin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı’nın önünde çadır kuran Mahmut Tanal’ın çadırı kaldırılamaz.



Mahmut Tanal bir milletvekilidir, kendisinin anayasal dokunulmazlığı vardır. Dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin çadırına ve kitaplarına polis el… Gizli salgın 'lenfödem'e karşı neler yapılmalı? April 8, 2025