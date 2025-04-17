Yenimahalle Belediyesi tarafından her yıl kurulan Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bu yıl da kurbanlık satışı yapmak isteyen besiciler için başvuru süreci başladı. 300 çadır kapasiteli alanda kurban satışı yapacak vatandaşların, 28 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Yenimahalle Merkez Zabıta Karakol Amirliği’ne yapılacak başvurularda şu belgelerin teslim edilmesi gerekiyor:

Dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgâh belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf

Veteriner sağlık raporu ve aşı kaydı

Küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi

İşletme tescil belgesi

Büyükbaş hayvanlar için pasaport ve kulak küpe numaralarının listesi

Çadır Yeri Kurası 14 Mayıs’ta

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, çadır yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi 14 Mayıs Çarşamba günü Yenimahalle Kapalı Pazar Alanı’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları aynı gün Yenimahalle Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ve Zabıta Karakol Amirliği’nde ilan edilecek.

Kurbanlıklar 22 Mayıs’ta Alana Giriş Yapacak

Çadır kurulumu 22 Mayıs’ta başlayacak olan Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’na kurbanlık hayvanlar da aynı gün itibarıyla giriş yapabilecek.