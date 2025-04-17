Rock müziğin ünlü isimlerinden Marilyn Manson, 13 yıl aradan sonra Türkiye'deki hayranları ile buluşacak.

En son 2007 yılında Türkiye'ye gelen Marilyn Manson, 'One Assassination Under God Tour' kapsamında, 3 Eylül 2025 Salı akşamı Bonus Parkorman'da konser verecek. 90'lardan bu yana 50 milyonun üzerinde albüm satışı, Grammy adaylıkları ve sayısız ödülle rock müzik dünyasında iz bırakmaya devam eden Marilyn Manson'ın İstanbul'daki konserinin biletleri 21 Nisan Pazartesi günü satışa çıkacak.