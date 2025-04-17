Kırgızistan'da petrol ve doğal gaz ürünlerine artan talebin karşılanması amacıyla kurulan Türk-Kırgız ortaklığındaki K-Petrol Gaz Şirketi'nin Batken Bölgesi'nde inşa ettiği rafinerinin yatırımında son aşamaya gelindi.

Kırgız Petrol Doğal Gaz Devlet Kurumu (Kırgıztransneftegaz) bünyesindeki petrol sahalarında faaliyetlerini yürütecek yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Kırgız-Türk K-Petrol Gaz Şirketi, Batken Bölgesi'nde "Tunduk Soh" ve "Çongara Galça" petrol sahalarında iki yıl önce yatırımlarına başladı.

Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev’in denetimindeki tesiste 41’i Kırgız, 10’u Türk uzman teknik personel görev yapıyor. Petrol üretiminin başlamasıyla 350 kişinin istihdam edilmesi ve toplam 91 milyon dolarlık yatırım planlanıyor.

Bu kapsamda ülkenin ve şehrin en önemli projelerinden biri olması beklenen tesisin kurulumunda son aşamaya gelindiği, petrol kuyularındaki tüm onarım ve hazırlık çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

- Rafineri yatırımı yakında faaliyete geçecek

Kırgızistan'da rafineri kurulumunu üstlenen Gelecek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, AA muhabirine, Kırgız ve Türk devletlerinin desteğiyle enerji alanında önemli bir adım attıklarını belirterek, Batken Bölgesi'nde inşa edilen yeni rafineri yatırımında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Projenin hem ekonomik hem de stratejik açıdan önem taşıdığını vurgulayan Çimen, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov’un liderliğinde gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda bu projenin Kırgızistan'ın enerji altyapısına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

- Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkiler derinleşecek

Çimen, rafinerinin ülkenin ve şehrin en önemli projelerinden biri olma ünvanına sahip olmasının beklendiğini belirterek, bu yatırımla Türkiye-Kırgızistan ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesini ve Kırgızistan'ın enerji arz güvenliğinin artırılmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Rafineri ve petrol üretiminin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayan Çimen, rafinerinin ve petrol üretim yatırımının resmi açılışının gelecek iki ay içinde Türkiye ve Kırgızistan'dan üst düzey isimlerin katılımıyla gerçekleştirileceğini anlattı.

- Rafineride yıllık ortalama 150 bin ton ham petrol işlenecek

Şirket yetkililerinden Rasim Öz, rafineri projesinde yıllık ortalama 150 bin ton ham petrol işleneceği bilgisini paylaştı.

Öz, ülkedeki yatırım projeleri ile Kırgızistan’ın büyük ölçüde ithalata dayalı enerji ihtiyacını karşılamada stratejik rol üstleneceklerine inandıklarını belirtti.

Uzun vadede 232 petrol kuyusunda arama, yenileme ve üretim faaliyetleri yürüteceklerini anlatan Öz, bölgeden çıkarılan petrolün doğrudan şirketin rafinerisinde işlenerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

- Batken Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Tacikistan ile Özbekistan'a sınırı olan Batken Bölgesi, doğal yer altı ve su kaynakları, tabiat güzelliği, transit yolları ve 500 bin civarındaki nüfusuyla Kırgızistan'ın 7 bölgesinden birini oluşturuyor.

Tacikistan’a sınırı bulunan Batken Bölgesi, bu yıl toprak, su kaynakları ve bazı köylerin statüsüne ilişkin tartışmalı sınır sorununun çözülmesiyle yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Hükümet, Batken Bölgesi'ne yatırım yapan girişimcilere çeşitli teşvik ve destekler sağlıyor.