EBRU APALAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) 65. Komitesi ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği’nin iş birliğiyle çevre koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık oluşturmak amacıyla ATO Meclis Salonu'nda "Binalarda Enerji Verimliliği" paneli düzenlendi. Panele ATO 65. Komitesi Meclis Üyesi Ramazan Kahraman, OSTİM Teknik Üniversitesi Sürdürebilirlik Ofisi Yöneticisi Doç. Dr. Tolga Erkan, Başkent Üniversitesi’nden temsilen Dr. Levent Çolak ve Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknoloji Birim Başkanı Erdem Koçoğlu katıldı.

Panelin açılışını Sürdürülebilir Gelecek Derneği Başkanı Nejla Aykaç yaptı. Aykaç, konuşmasında iklim krizi, enerji verimliliği ve dirençli kentlerin önemini vurguladı: “Bugün burada sadece bir panel gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair sorumluluğumuzu kabul ediyor, bilimsel bilgi, tecrübe ve toplumsal duyarlılığı aynı masada buluşturuyoruz.”

Enerji verimliliğinin yalnızca yeni projelerle değil, mevcut yapıların dönüşümüyle de sağlanması gerektiğini belirtti. Aykaç, “Binalarda enerji verimliliği artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Bilgi ve bilinçlenmenin dönüşüm için yeterli olmadığını vurgulayan Aykaç, “Çünkü bilgi, harekete geçmediğinde yalnızca veri olarak kalır. Ancak kolektif bilinçle birleştiğinde, dönüşümün anahtarı olur.” sözleriyle toplumsal iş birliğinin altını çizdi.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE HER ÜLKENİN KABİLİYETİ VE SORUMLULUĞU FARKLI”

Panelin yürütücülüğünü Ankara Üniversitesi (AÜ) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tanrıvermiş üstlendi.

Panelde ilk konuşmayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanı Abdurrahim Durmuş yaptı. Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olarak emisyonlarının arttığını söyledi. Paris İklim Anlaşması gereğince iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin ulusal katkı beyanlarıyla yerine getirmeleri gereken sorumluluklar olduğunu kaydetti. Durmuş, "İklim değişikliği küresel bir sorun, hepimiz bununla mücadele etmek zorundayız. Ancak her ülkenin kabiliyeti ve sorumluluğu farklı." dedi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ YOĞUNLUĞU HÂLÂ YÜKSEK

Durmuş’un ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin ise, Türkiye'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin farkında olduğunu, bu etkileri ortadan kaldırmak için enerji ve sanayi sektörleri başta olmak üzere birçok çalışma yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin 2002’den beri enerji yoğunluğunu takip ettiğini, enerji yoğunluğunu o tarihten beri toplam yüzde 30, yıllık olarak ise yüzde 1,4 iyileşme katettiğini kaydetti. Gelişmiş ülkelere bakıldığında Türkiye'nin enerji yoğunluğunun hâlâ yüksek olduğunu belirten Metin, şu ifadeleri kullandı: "OECD ve dünya ortalamasının oldukça altındayız. Hâlâ enerji verimliliği bağımlılığında yapacağımız işler var. Enerji verimliliği alanında yaptığımız çalışmalar da doğrudan emisyon azaltımına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunuyor.”

Panelde ÇŞİDB Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Tesisat Daire Başkanı Hüseyin Namık Sandıkçı, ÇŞİDB Enerji Verimliliği Tesisat Şube Müdürü Yıldız Çağan, AÜ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tombul, Ankara Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Enerji Yönetim Şube Müdürü Fatih Kadıoğlu, iklim aktivisti ve Yeşil Sertifika Uzmanı Erdal Açıkgül konuşmacı olarak yer aldı.