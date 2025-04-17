Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait dış ticaret endeksi verilerini yayımladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

Alt kalemlere bakıldığında; gıda, içecek ve tütün ürünlerinde ihracat birim değer endeksi yüzde 6,7 yükselirken, yakıt hariç ham madde grubunda yüzde 3,5 artış yaşandı. Yakıt ürünlerinde ise yüzde 8,8’lik bir gerileme görüldü. İmalat sanayi ürünlerinde (gıda, içecek ve tütün hariç) ise endeks yüzde 2,4 arttı.

İhracat Miktar Endeksi Geriledi

İhracat miktar endeksi, 2024 yılının Şubat ayına göre yüzde 4,1 oranında düşüş kaydetti. Gıda, içecek ve tütünde bu düşüş yüzde 9,6 olurken, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 8'lik bir azalma yaşandı. Yakıt grubunda ise yüzde 7,2 oranında artış dikkat çekti. İmalat sanayi grubunda da yüzde 4,3’lük bir azalış görüldü.

İthalat Birim Değer Endeksi Yükseldi

İthalat birim değer endeksi, Şubat 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5; yakıt ürünlerinde ise yüzde 4,3 artış gerçekleşti. Buna karşın, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 5 ve imalat sanayi ürünlerinde yüzde 0,1’lik düşüş yaşandı.

İthalat Miktar Endeksi de Hafif Geriledi

Şubat ayında ithalat miktar endeksi yüzde 0,5 azaldı. Alt gruplarda ise gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,7, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 2,3, yakıt ürünlerinde yüzde 1,4 oranında artış kaydedildi. İmalat sanayine ait ürünlerde ise yüzde 4,4 düşüş görüldü.

Dış Ticaret Haddi Geriledi

İhracat birim değer endeksinin, ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2024 yılı Şubat ayına göre 0,3 puan düşerek 2025 yılı Şubat ayında 86,9 seviyesine indi.