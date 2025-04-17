Antalya'nın Lara bölgesinde hizmete açılan yeni karavan parkına, Türk Halk Müziği’nin usta ismi Volkan Konak’ın adı verildi. Karavan yaşamına duyduğu ilgiyi sık sık dile getiren ve doğayla iç içe bir hayatı savunan Konak, 2019 yılında Antalya'da sahne aldığı bir konserde, şehre bir karavan parkı kazandırılması gerektiğini ifade etmişti.

Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu acı haberin ardından sevenleri, sanatçının anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenlerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi de anlamlı bir projeyle Volkan Konak'ı ölümsüzleştirdi.

Sanatçının 29 Ekim 2019 tarihinde, Cumhuriyet Bayramı’nda Antalya’da verdiği konserde dile getirdiği karavan parkı talebi, Başkan Muhittin Böcek tarafından hayata geçirildi. Lara’da açılan karavan parkına "Volkan Konak Karavan Parkı" adı verilerek hem sanatçının arzusu yerine getirildi hem de ismi Antalya’da sonsuza dek yaşatılmış oldu.

Volkan Konak’ın Hayali Gerçek Oluyor: Lara’daki Yeni Karavan Parkına Adı Verilecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vefat eden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın anısını yaşatmak için anlamlı bir adım attı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya kapsamlı bir karavan parkı kazandıran Böcek, şimdi de ikinci karavan parkına Volkan Konak’ın isminin verilmesini sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla, yakın zamanda Lara bölgesinde açılacak olan karavan parkına “Volkan Konak Karavan Parkı” adı verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte hem sanatçının bir dönem dile getirdiği arzusu hayata geçirilmiş olacak hem de ismi Antalya'da kalıcı olarak yaşatılacak.

Volkan Konak, 2019 yılında Antalya’da verdiği bir konserde şehre bir karavan parkı kazandırılması gerektiğini söylemişti. Sanatçının doğa tutkusu ve karavan yaşamına olan ilgisi, bu anlamlı projeyle ölümsüzleştiriliyor.