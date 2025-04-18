Enerjisa Enerji, ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonunu yalnızca enerji alanında değil, toplumun her kesimini kapsayan sosyal projelerle de değer yaratıyor. Bu vizyon doğrultusunda çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanında yürüttüğü ‘Sensiz Olmaz’ platformunun gönüllü gruplarından ‘Engel Tanımayanlar Olmaz Olmaz’ girişimiyle, görme engellilere yönelik yenilikçi bir uygulama hayata geçirildi.

WeWALK iş birliğiyle, Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde yer alan interaktif enerji müzesi Enerji Tüneli’ni görme engelli ziyaretçiler için erişilebilir hale getirdi. Danış Hizmeti ile mobil uygulama üzerinden profesyonel asistan desteğiyle ziyaretçiler, bina içinde yön bulabiliyor, dijital kioskları kullanabiliyor ve içerikleri sesli açıklamalarla deneyimleyebiliyor.

GÖRME ENGELLİLER, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÖZEL SEKTÖR LANSMAN ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Hayata geçen bu projenin lansmanı kapsamında düzenlenen etkinlikte, görme engelli bireylerin erişilebilirlik deneyimlerini odağına alan kapsamlı bir program gerçekleştirildi. Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve görme engelli katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, akademisyen Dr. Engin Yılmaz ‘Sağlamcılık’ kavramı üzerine çarpıcı bir konuşma yaptı. Ardından özel sektörden Esra Odabaşı’nın moderatörlüğünde, Duygu Kayaman ve WeWALK Kullanıcı Deneyimi yöneticisi olan Gamze Sofuoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen panelde, engelli bireylerin erişilebilirlik deneyiminde özel sektörün rolü ve hizmet tasarımındaki sorumlulukları ele alındı. Enerjisa Enerji yöneticilerinin de katılım sağladığı etkinlikte, interaktif enerji müzesi Enerji Tüneli ziyaret edilerek erişilebilirlik uygulamaları yerinde incelendi.

“HER ŞEYİYLE DÜŞÜNÜLMÜŞ BENZERSİZ BİR DENEYİM ALANINI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAK ZORUNDAYDIK.”

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk ise görüşlerini, “Bu merkezi sadece bir hizmet noktası değil; müşterilerimizle temas kurduğumuz, deneyim sunduğumuz ve enerjinin geleceğini somutlaştırdığımız öncü bir alan olarak tasarladık. İlk günden beri Söğütözü için attığımız her adımı bu vizyon doğrultusunda planladık. Her detayıyla düşünülmüş bu benzersiz deneyim alanını herkes için erişilebilir kılmak, bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktu. Enerji tünelimizin görme engelli bireyler için de erişilebilir hale getiren bu çalışmayı ortaya koyan tüm gönüllülerimize ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu merkez, artık yalnızca yenilikçi hizmetlerin değil, kapsayıcılık yaklaşımının da güçlü bir simgesidir. Müşterimiz olsun olmasın tüm ziyaretçilerimizi bu benzersiz deneyimi yaşamak için merkezimize bekliyoruz.” şeklinde aktardı.

“HERKESİN EŞİT FIRSATLARA SAHİP OLDUĞU BİR GELECEK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ.”

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Enerjisa Enerji olarak sürdürülebilirliği, iş stratejimizin merkezine yerleştiriyor; çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz. Kapsayıcılık da toplumsal boyutuyla bu yaklaşımın vazgeçilmez bir parçası. Çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen bu uygulama, yalnızca erişilebilirliği artırmakla kalmıyor; aynı zamanda kurum kültürümüzün insana, empatiye ve iş birliğine dayalı yapısını da görünür kılıyor. Herkes için daha iyi bir gelecek vizyonumuzu dokunduğumuz her alana yansıtmaya devam ediyor, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir gelecek için kararlılıkla çalışıyoruz.”