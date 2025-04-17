Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme hattında mücadele tüm hızıyla sürerken, 32. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. Haftanın açılışında lider Galatasaray, sahasında Sipay Bodrum FK’yi ağırlarken, Atakaş Hatayspor ise TÜMOSAN Konyaspor’la iç sahada karşı karşıya gelecek.

İşte Süper Lig'de 32. haftanın maç programı:

19 Nisan Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor – TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray – Sipay Bodrum FK (RAMS Park)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa – Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor – Trabzonspor (Yeni Adana)

19.00 Göztepe – Beşiktaş (Gürsel Aksel)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir – Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor – ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe – Bellona Kayserispor (Ülker)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor – Reeder Samsunspor (Gain Park)