Sapanca ilçesinde 5 Ekim ve 18 Ekim’de, Bolu Otogarı’nda ise 15 Ekim’de 3 farklı hırsızlık olayı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin Ö.Y.Ş. olduğunu tespit etti. Şüpheli Sapanca ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Ö.Y.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çalınan 3 motosiklet, sahiplerine teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA