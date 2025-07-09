Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Çınar D. 5 yıl 3 ay, Barış A. ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çınar D., yargılama sürecinde tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme kararı açıklandı

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Çınar D., duruşmaya SEGBİS üzerinden katılırken, daha önce tahliye edilen sanık Barış A. duruşmaya gelmedi.

Bilgisayara format tartışması

Çınar D.’nin bilgisayarına ilişkin bilirkişi raporunda, sanık tutuklandıktan sonra cihaza format atıldığı ancak buna rağmen Minguzzi ailesine mesaj atıldığı tespit edilen numaraya dair veri kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi. Sanık, bilgisayarı yalnızca ailesinin kullandığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Babası Evren Diril de duruşmada söz alarak, "Bilgisayarı araştırma amaçlı kullandım ancak format atmadım" dedi.

Sanıklara hapis cezası

Mahkeme, sanık Çınar D.'yi "zincirleme şekilde tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplam 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk süresi dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Diğer sanık Barış A. ise "suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı.