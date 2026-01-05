Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.52’de başlayan Kabine Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantının ana gündeminde, 2025 yılının genel değerlendirmesi ile 2026’ya ilişkin beklentiler yer alıyor.
Kabine Toplantısı’nda Hangi Başlıklar Masada?
Edinilen bilgilere göre Kabine’de şu kritik konular ele alınıyor:
-
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında güvenlik politikaları
-
Suriye’de terör örgütü SDG’nin, 10 Mart Mutabakatı’na uymayan tutumu
-
Rusya-Ukrayna savaşı ve barış girişimlerindeki son gelişmeler
-
Gazze’deki insani durum ve bölgesel diplomasi
-
Ekonomi başlığı: enflasyon, fiyat istikrarı ve yeni dönem beklentileri
Erdoğan–Trump Görüşmesi de Gündemde
Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Donald Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesinin de değerlendirileceği ifade ediliyor. Görüşmenin içeriğinde bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin öne çıkması bekleniyor.
Gözler Toplantı Sonrası Açıklamada
Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna hitap ederek alınan kararlar ve öne çıkan başlıklarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın özellikle ekonomi ve dış politika mesajları açısından yakından takip edilmesi öngörülüyor.