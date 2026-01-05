Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.52’de başlayan Kabine Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantının ana gündeminde, 2025 yılının genel değerlendirmesi ile 2026’ya ilişkin beklentiler yer alıyor.

Kabine Toplantısı’nda Hangi Başlıklar Masada?

Edinilen bilgilere göre Kabine’de şu kritik konular ele alınıyor:

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında güvenlik politikaları

Suriye’de terör örgütü SDG’nin , 10 Mart Mutabakatı’na uymayan tutumu

Rusya-Ukrayna savaşı ve barış girişimlerindeki son gelişmeler

Gazze’deki insani durum ve bölgesel diplomasi

Ekonomi başlığı: enflasyon, fiyat istikrarı ve yeni dönem beklentileri

Erdoğan–Trump Görüşmesi de Gündemde

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Donald Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesinin de değerlendirileceği ifade ediliyor. Görüşmenin içeriğinde bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin öne çıkması bekleniyor.

Gözler Toplantı Sonrası Açıklamada

Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna hitap ederek alınan kararlar ve öne çıkan başlıklarla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın özellikle ekonomi ve dış politika mesajları açısından yakından takip edilmesi öngörülüyor.