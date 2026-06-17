Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Arizona Athletic Grounds’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına kapalı yapıldı. Çalışmaya tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.

Fitness ve Taktik Ağırlıklı Antrenman

Milli takımın idmanı, fitness salonunda yapılan ısınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen ay-yıldızlı ekip, sürat ve taktik organizasyonlar üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale taktik oyun oynandı.

Teknik heyetin, Paraguay karşılaşması öncesi özellikle oyun planı ve tempo çalışmaları üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

TFF Yönetimi Yakından Takip Etti

A Milli Takım’ın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da yerinde takip etti.

San Jose Yolculuğu Başlıyor

Milliler, bugün TSİ 21.00’de Arizona’dan San Jose’ye hareket edecek. Ay-yıldızlı ekip, San Jose Park’ta yarın TSİ 04.30’da gerçekleştirilecek ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanla Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürecek.