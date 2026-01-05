MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri sonrası kamu görevlileri ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Yalçın, en düşük memur maaşının 47 bin 500 TL’den 58 bin 300 TL’ye yükseldiğini belirterek, bu tutarla temel yaşam giderlerinin dahi karşılanamadığını vurguladı.

“Zam Oranı Yüzde 18,61 Oldu”

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, “2025 yılının son enflasyon rakamı, Aralık ayı için yüzde 0,89 olarak açıklandı. Bu verilerle birlikte kamu görevlileri ve emeklilerimizin zam oranı yüzde 18,61 oldu” dedi.

Son iki toplu sözleşmenin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatan Yalçın, Memur-Sen olarak bu sözleşmelere imza atmadıklarını ifade etti. Hakem Kurulu’nun 2024 ve 2025 yılları için belirlediği artış oranlarının enflasyon karşısında kısa sürede eridiğini belirten Yalçın, aynı tablonun 2026 ve 2027 yıllarında da yaşanacağı uyarısında bulundu.

“Çalışma Barışı Tamamen Bozulmuş Durumda”

Kamu personel sisteminde ciddi bir adaletsizlik olduğunu dile getiren Ali Yalçın, “Bugün en düşük memur maaşı taban aylığa 1000 TL ve 10 puan eklenerek 58 bin 300 TL’ye yükseldi. 58 bin 300 TL maaş alan bir kişi nasıl evlilik hayali kuracak, nasıl ev tutacak?” ifadelerini kullandı.

Yalçın, 30 yıl hizmet veren bir kamu görevlisinin emekli olduğunda 983 bin TL ikramiye aldığını hatırlatarak, bu parayla ev alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Aynı işi yapan kamu çalışanları arasında ciddi ücret farkları bulunduğunu belirten Yalçın, “Ücret sistemi temelden bozulmuş durumda, çalışma barışı tamamen zedelenmiştir” dedi.

“Taban Aylığa Seyyanen Zam Şart”

Hükümetten üç temel beklentileri olduğunu açıklayan Yalçın, şu talepleri sıraladı:

Taban aylığa seyyanen zam yapılarak geçmiş kayıpların telafi edilmesi ve bu artışın emekliliğe yansıtılması,

Kamuda ücret adaletini sağlayacak personel sistemi reformu nun hayata geçirilmesi,

4688 sayılı Sendikalar Kanunu'nun, evrensel normlara uygun şekilde yeniden düzenlenmesi.

“Eylem Gündemimizde”

Memur-Sen’in geçmişte iş bırakma dahil birçok eylem gerçekleştirdiğini hatırlatan Yalçın, “Eylem yine gündemimizdedir. Eylemsizlik söz konusu değildir, bunu herkes bilsin” diyerek açıklamasını tamamladı. b