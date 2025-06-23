Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da düzenlenen Memur-Sen'in 30. Yıl Vefa Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok sesli ve özgür bir sendikal yapının oluştuğunu belirtti. Işıkhan, sendikaların hem kamu görevlilerinin haklarını geliştirmek hem de mazlumların sesi olmak gibi önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, sosyal diyalog anlayışıyla sendikalarla iş birliği içinde olduklarını, toplu sözleşmelerle kamu çalışanlarının mali ve özlük haklarını sürekli iyileştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin geçmişte özgürlüklerin kısıtlandığı dönemlerden geçtiğini hatırlatan Işıkhan, bugün daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatına sahip olunduğunu dile getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 30 yıllık sendikal mücadeleyi anlatarak, geçmişte yaşanan darbe ve krizlere karşı millet iradesiyle direndiklerini belirtti. Yalçın, Türkiye'nin sivil bir anayasaya ve yeni bir sendikal yasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kamu görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirildiğini, toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Ayrıca, kamuda unvan, yetki ve ücret düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, sendika yasasının güncellenmesinin önemine dikkat çekti. Işıkhan ve Yalçın, sosyal diyalog ve ortak çalışma ile Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.