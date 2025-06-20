Kabul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı turnuvada gösterdikleri üstün performans dolayısıyla milli sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Görüşme sırasında milli voleybol takımının yıldız isimlerinden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takım formasını hediye etti. Samimi anların yaşandığı buluşmada, teknik heyet ve oyuncular Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Takıma Tam Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı kısa açıklamada, Türkiye'nin spor alanındaki yükselişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın her biriyle gurur duyuyoruz. Onlar sadece sahada değil, ülkemizin gönlünde de şampiyon" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Gururu: Filenin Sultanları

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’nde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya voleybolunun zirvesinde yer alma hedefini sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu desteği spor kamuoyunda da takdirle karşılandı.