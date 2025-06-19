Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kemal Aytaç, TBMM'de Maden Yasası ile ilgili yapılacak toplantı öncesinde güvenlik görevlileri ve bazı kişiler arasında yumruklu kavga çıktığını açıkladı.

TBB Çevre Komisyonu üyeleri, söz konusu toplantıya katılmak üzere TBMM'ye geldiklerini ancak salona alınmadıklarını ifade etti. Komisyon üyeleri, güvenlik görevlileri ve bazı kişiler tarafından fiziki saldırıya uğradıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Madenciler ve şirket yöneticileri içeride kafalarına göre yasa yapacaklar ve buna da ‘eşit, tarafsız yasa’ diyecekler. Oysa bu yasa hepimizin önüne gelecek ve biz yurttaşların haklarını savunurken karşımıza çıkacak. Yurdumuzun dört bir yanı delik deşik edilecek. İçeride kendi kendilerine toplantı yapıyorlar.”

Baro yetkilileri, yaşananları kınayarak hukukçulara yönelik bu tavrın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye Barolar Birliği'nin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.