TV8'in sevilen yarışması MasterChef tüm hızıyla yeni sezona geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Asıl kadroyu belirlemek için yapılan seçmelerde öyl bir an yaşandı ki şefler hayretler içerisinde kaldı.

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, ön eleme turunda yaşanan ilginç bir gelişmeyle gündeme geldi. Yarışmacıların hünerlerini sergilediği bu kritik etapta, beklenmedik bir detay jüri ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Sunumda Dikkatsizlik: Tabağa İp Parçası Karıştı

Ön eleme turunda en iyi sunumu yapmaya çalışan bir yarışmacının tabağında ip parçası bulunması, jüri üyelerinin tepkisini topladı. Hem yarışma heyecanını hem de profesyonelliği ön planda tutan jürinin bu dikkatsizliğe nasıl yaklaşacağı merak konusu olurken, ekran başındaki izleyiciler de sosyal medyada olaya yoğun ilgi gösterdi.

Şefler yarışmacının sunduğu tabağı geçersiz sayıp, tabağa dokunmadı. Tabağında ip unutan kişi yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Şefler tekrar hijyen konusuna değindi.