4 Haziran 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda, Ekrem İmamoğlu'nun ve birinci derece akrabalarının mal varlıkları detaylı şekilde incelendi. Rapora göre İmamoğlu'nun 4 villa, 7 daire, 14 ofis, ayrıca 637 bin Euro ve 63,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Şirketler Arası Devirlerde Usulsüzlük İddiası

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de, Güllüce Tarımcılık A.Ş.'nin İmamoğlu İnşaat A.Ş.'ye devir süreci oldu. Şirketin 158 milyon lira değerindeki taşınmazları, sadece 48 milyon liraya devredildi. MASAK, bu işlemin ticari teamüllere aykırı ve göstermelik bir sözleşme ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Kültür A.Ş. Parasıyla Villa Satın Alındı İddiası

İkinci önemli tespit ise, İmamoğlu İnşaat’ın villa satışlarıyla ilgili. MASAK raporuna göre, Carsal Reklamcılık adlı şirketin bir villa satın aldığı, bu paranın ise İBB iştiraki olan Kültür A.Ş.’den gelen gelirle finanse edildiği belirlendi. Üstelik satın almanın, izleri gizlemek adına çeşitli şirket ve hesaplar üzerinden dolaştırıldığı ve para aklama şüphesi doğurduğu ifade edildi.

Elektrik Ustasına Villa, Kaynağı Belirsiz Nakit Ödeme

İddialar bununla da sınırlı değil. Elektrik taşeronu Mahmut Gültekin’in, yaptığı işlerin karşılığı olarak milyonluk faturalar kestiği ve bu bedellerin bir kısmının, kendisine villa satışında mahsup edildiği tespit edildi. Bazı ödemelerin nakit yapılması nedeniyle, paranın kaynağının izlenemediği de vurgulandı.

Şirket Çalışanlarına Şüpheli Daire Satışları

Raporda ayrıca, şirket çalışanları olan Baran Gönül ve Burcu Beyazoğlu’na yapılan daire satışları da mercek altına alındı. MASAK, bu kişilerin mali profilleriyle örtüşmeyen miktarlarda nakit parayı şirket hesaplarına yatırdığını ve bu işlemlerin paranın kaynağını gizlemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Ofis Satışlarına 2025’te Fatura Kesilmiş

İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen bir başka şirkette de, ofis satışları sonrası yıllar sonra fatura kesildiği iddia edildi. MASAK, bu durumun muhasebe hilesi anlamına geldiğini ve soruşturmanın öğrenilmesiyle birlikte fatura düzenlendiğini tespit etti.

MASAK 11 Kez Rapor Hazırladı

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, başsavcılık toplamda 11 kez MASAK’tan ek rapor talep etti. Son rapor 4 Haziran’da savcılığa ulaştırıldı.

Gözler İkinci Aşamaya Çevrildi

Kamuoyunun büyük ilgiyle takip ettiği soruşturmanın seyrine dair gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.