İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında 'masaj adı altında fuhuş' yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, 2000 Evler Mahallesi'ndeki masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve 'fuhşa teşvik' edildiği belirlendi. Aralarında işletme sahibi olan 2 kişi ve 1 sorumlu müdürün de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramalarda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca da el konuldu. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA