Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz bölgesinde, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02:17’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Depremin merkez üssü, Marmaris’e yaklaşık 10.4 kilometre mesafede, 67.9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem çevre illerden hissedildi.