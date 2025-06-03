Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz bölgesinde, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02:17’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Depremin merkez üssü, Marmaris’e yaklaşık 10.4 kilometre mesafede, 67.9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem çevre illerden hissedildi.

MEMUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ
MEMUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ
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Muhabir: Haber Merkezi