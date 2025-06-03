Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz bölgesinde, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02:17’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Depremin merkez üssü, Marmaris’e yaklaşık 10.4 kilometre mesafede, 67.9 kilometre derinlikte kaydedildi.
Deprem çevre illerden hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 2, 2025
Büyüklük:5.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-06-03
Saat:02:17:29 TSİ
Enlem:36.64 N
Boylam:28.25056 E
Derinlik:67.91 km
Detay:https://t.co/k9KItUeCHV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Haber Merkezi