Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar sosyal medya hesabından konu ile alakalı şu ifadelere yer verdi:

"Bayram öncesi, bir sofraya daha umut, bir kalbe daha huzur olabilmek için… İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı Sosyal Yardım Kartı ödemeleri kapsamında, toplam 154.000 TL tutarındaki gıda desteğimizi vatandaşlarımızın hesaplarına aktardık. Dayanışmanın bereketiyle, paylaşmanın güzelliğiyle Kızılcahamam’da kimse yalnız değil. Her haneye bir bayram sevinci daha katmak için çalışıyoruz."

🤝 Bayram öncesi, bir sofraya daha umut, bir kalbe daha huzur olabilmek için…



İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı Sosyal Yardım Kartı ödemeleri kapsamında, toplam 154.000 TL tutarındaki gıda desteğimizi vatandaşlarımızın hesaplarına… https://t.co/gdQdQlCoQJ Kızılcahamam’da EuroLeague Final Heyecanı Meydana Taşınıyor İçeriği Görüntüle June 2, 2025