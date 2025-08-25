Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarından itibaren havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi’nde başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahaleyi güçlendirmek için Erdek Limanı’ndan gemiyle 10 itfaiye aracı da adaya gönderildi.

Gece boyunca karadan süren söndürme çalışmaları, günün aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının desteğiyle devam ediyor.