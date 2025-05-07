Mardin'de yakınlarını kaybedenlerin verdiği taziye yemeği geleneği kaldırılması için valilik ve müftülük tarafından çalışma başlatıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde cenaze evlerinde, 3 gün boyunca taziyelerini bildirmek için gelen yüzlerce kişiye yemek verilmesi, bazı yas sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakırken, maddi durumu iyi olmadığı için kimi zaman bankadan kredi çekerek, kimi zaman da yakınlarından borç alarak yemek masraflarını karşılamaya çalışan yas sahipleri, acılarının yanı sıra bir de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Taziye evlerinde verilen yemek ikramlarının önüne geçmek için Mardin Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından çalışma başlatılırken, çalışmalar kapsamında ilk toplantı, İl Müftülüğünde yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 5 ilçe müftüsü ve kanaat önderleri katıldı.

Mardin'de taziye yemeği geleneği nedir?

Mardin’de taziye yemeği, cenaze sonrası yapılan önemli bir gelenektir. Bu gelenek, hem ölen kişiye saygıyı göstermek hem de acılı aileye destek olmak amacıyla yapılır.

Cenazeden sonra üç gün boyunca taziye evine gelen misafirlere yemek ikram edilir. Bu yemekler genellikle mahalleli ya da akrabalar tarafından hazırlanır. Aile bu süreçte yemekle uğraşmaz, başkaları bu yükü alır. Yemekler toplu şekilde verilir ve en çok yapılanlar arasında pilav, et yemeği, çorba ve ayran bulunur.