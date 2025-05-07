Abbas SATIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra ilk kez bugün TBMM'ye geldi. Bahçeli, geçtiğimiz cumartesi günü yaşamını yitiren DEM Parti milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için Meclis'teki anmasını ziyaret etti.

Anma töreni aşamasında Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını gören Devlet Bahçeli elleriyle Sırrı Süreyya Önder’i sevdi.

Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Partili Pervin Buldan ile sohbet etti.

Devlet Bahçeli anma töreninden sonra Meclis’ten ayrıldı.