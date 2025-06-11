Mardin'de yaklaşık 3 milyon dekar tarım alanının 2 milyon dekarında ekimi yapılan buğdayda biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle hasat mesaisi başladı.

Toplandıktan sonra kamyonlara yüklenen ürün, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine götürülüyor.

Hasattan geriye kalan ve üreticiye ek gelir getiren saman da kamyonlarla Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Olası yangınlara karşı ürünlerini bir an önce toplamak isteyen üreticiler, Mardin Ovası'ndaki tarlalarda çevre illerden de getirilen biçerdöverlerle 24 saat hasat yapıyor.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine, yörede hububat ve bakliyat tarımına elverişli yaklaşık 3 milyon dekar alan bulunduğunu söyledi.

Bu alanın çok küçük bir kısmında kuru tarım, geri kalanında ise verimli ve kaliteli ürünlerin yetiştiği sulu tarımın yapıldığını belirten Öter, şöyle konuştu:

"Sulu alanda çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla açtığı artezyen kuyulardan sulama yapılıyor. Kuru alanlar bu sene hemen hemen yüzde 90'ı hasat yapılmadı çünkü yağmur yağmadı. Sonbahar, kış, ilkbahar yağmurları görmedik. Sulu alanlarda hasat yeni başlıyor. Buğdayda hasat başladı. Yoğun bir şekilde hububat merkezimize ürün geldi. Sulu alan olarak verim ve kalite çok güzel. Bu sene son yılların çok üstünde kalite var. Dünyanın en kaliteli buğdayı burada üretiliyor. Coğrafi işaret almış bulgurlar bu buğdaydan yapılıyor."