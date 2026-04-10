Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, süreci yakından takip ettiklerini belirterek gözaltı yöntemine tepki gösterdi.

Yavaş açıklamasında, 1 yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek Erkol’un evinden alınarak gözaltına alındığını ve işlemlerin İzmir’de sürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, “Kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali bulunmayan il başkanımızın ifadesi talimatla Ankara’da alınabilir ya da kendisi davet edilerek ifade verebilirdi” ifadelerine yer verildi.

Bu tür uygulamaların hukuka olan güveni zedelediğini vurgulayan Yavaş, İl Başkanı Erkol’un bir an önce serbest bırakılmasını beklediklerini dile getirdi.