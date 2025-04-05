Manisa’da 26 yıldır hekimlik yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, 2018 yılında kaleme aldığı ve Patoloji Uzmanı eşi Dr. Olcay Ak Nalbant’ın editörlüğünü üstlendiği “Hekimlik ve Avcılık” adlı kitabından elde edilen geliri, 4 yıl önce Ege Orman Vakfı’na bağışladı.

Kitabın satışından elde edilen gelirle, Manisa'nın kırsal Kalemli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana 775 adet çam fidanı dikildi. Her bir kitap, bir fidana dönüştü.

Aradan geçen dört yılın ardından, Nalbant çifti fidanların dikildiği koruluğu yeniden ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendilerine eşlik eden Ege Orman Vakfı Orman Mühendisi Özer Küçük’ten fidanların gelişimi hakkında detaylı bilgi aldılar.

Yanlarında getirdikleri çapalarla fidanların bakımını da üstlenen çift, boylarını aşan ağaçları görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

‘HER BİR KİTABIM, BİR FİDANA DÖNÜŞTÜ’

Dr. Erdem Nalbant, “Bundan 5 yıl önce 'Hekimlik ve Avcılık' isimli kitap yazdım. Kitabın gelirini Ege Orman Vakfı'na bağışladım. Okurlarımla birlikte her bir kitabım, bir fidana dönüştü. Bundan 4 yıl önce, bu bölgede orman mühendisi arkadaşlarımızla birlikte çam fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bugün onları görmeye geldik. Aradan geçen 4 yılda hangi aşamada olduğunu gördük. Eşimle birlikte mesleğimiz gereği insan hayatına dokunan insanlarız. Burada da aynı şekilde, doğaya ve canlılara hayat vermek için bunu gerçekleştirdik. Genel cerrahi uzmanıyım. Sıkıntılı bir ameliyattan sonra nasıl insanları hayata döndürdüğümüzde, kendimizi iyi hissediyorsak, bugün de 4 yıl sonra fidanların bu kadar büyüdüğünü görmek beni aynı şekilde mutlu etti. O zaman bu fidanların dikimini eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, dostlarım ve Ege Orman Vakfı'nın mühendisleri ile birlikte gerçekleştirdik. Birlikte emek sarfettik, emeğimizin karşılığını aldığımızı görmek bizleri çok mutlu etti. Herkesi bu konuda ülkemize yeşillik kazandırabilecek, değerli vakıflarla ağaç dikme seferberliği başlatması konusunda çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.

‘BİZİ SON DERECE MUTLU EDİYOR’

Eşi Dr. Olcay Ak Nalbant ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Eşimin kitabını hazırlama sürecinde ona destek oldum. Bu sayede birlikte böyle bir alan oluşturduk. 4 yıl önce 25-30 santimetre boyundaki fidanların bugün boyumuzu aşacak kadar büyüdüğünü görmek, bizi son derece mutlu ediyor. Umarım ülkemiz, daha genç ve yeşil alanlara sahip, güzel bir coğrafya haline gelir.”