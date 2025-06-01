İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United, uzun süredir gündemde olan Matheus Cunha transferini resmen tamamladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Wolverhampton Wanderers ile Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Ancak sözleşme detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester United, 26 yaşındaki forvetin sözleşmesindeki 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini aktive etti. Ayrıca Cunha'nın, Kırmızı Şeytanlar ile 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

2023 yılında Atletico Madrid'den Wolverhampton'a transfer olan Matheus Cunha, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı golcü, 2024-2025 sezonunda forma giydiği 36 maçta 17 gol atarak takımının en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.

Manchester United’ın hücum hattına önemli bir katkı yapması beklenen Cunha, yeni sezonda Kırmızı Şeytanlar’ın gol yollarındaki en büyük silahlarından biri olacak.