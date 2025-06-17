Mamak Belediyesi, Türk-İslam sanatlarının en seçkin örneklerinin sergileneceği anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. TİSAM (Türk-İslam Sanatları Merkezi) tarafından düzenlenen Yıl Sonu Sergisi, 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.00’te kapılarını sanatseverlere açacak.

Etkinlik Yeri: Musiki Muallim Mektebi – Demirlibahçe Mah. Talatpaşa Bulvarı No:167 / Mamak

Tarih: 19 Haziran 2025

Saat: 14.00

Hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi geleneksel sanat dallarında yıl boyunca emek verilerek hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sanatla iç içe bir gün geçirmek isteyen herkes bu özel etkinliğe davetli.

Zerafetin ve emeğin buluştuğu TİSAM Yıl Sonu Sergisi, kültürel mirasımızı yaşatmak adına önemli bir durak olacak.