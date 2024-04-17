ANKARA’DA HİTİT GÜNEŞİ YENİDEN DOĞMALI

Abbas SATIR

Milli Mücadele’nin sembol şehri Ankara, köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, güzel ve kadim şehirdir. Kurtuluş Savaşı ile Mazlum Milletlere ilham ve esin kaynağı olmuştur.

Tarih ve kültür, millet olmanın bir karakteridir. Dünyadaki ülkeler ve şehirler tarihi eserlerinin simgesiyle tanınır. Örneğin, ABD Özgürlük Anıtı, Çin Seddi, Mısır Pramitler, Fransa Eyfel Kulesi daha bir çok şehir sembollerle anılır.

Başkent Ankara’da, Hitit Güneş Kursu kent sembolü olarak 1973’te Vedat Dalokay’ın belediye başkanı olduğu dönemde kullanılmaya başlandı. Alacahöyük’te bulunan eski Anadolu uygarlıklarından Hatti’lere ait bir eser olan Hitit Güneşi, Heykeltıraş Nusret Suman tarafından yapıldı ve 1978’de Sıhhiye Meydanı’na yerleştirildi. Heykel, doğanın çoğalmasını, üremesini, özgürlüğü ve barışı simgeliyordu

1995’te o dönem belediye başkanı olan Melih Gökçek Hitit Güneşi’ni Ankara’nın yer yanından silmek için yıllarca uğraştı. Önce yarışma açarak Ankara’ya yeni bir sembol buldu. İki minare arasında Atakule ile aşağı doğru bir hilal ve yıldızlardan oluşan yeni sembol, ‘50 yıl değiştirilemez’ koşuluyla kullanılmaya başlandı.

Ankara’da, değiştirilen yeni logo ile birlikte tartışmalar da başladı. Ankaralıların çoğu yeni simgeyi beğenmedi. Avukat Rahmi Kumaş konuyu mahkemeye taşıyarak iptal ettirdi. Bunun üzerine amblemdeki yıldız sayısı 3’ten 5’e çıkarılıp, kullanılmaya devam edildi. Bu amblem için de dava açılınca bu kez ‘Gülen Ankara Kedisi’ logosu yapıldı. Mahkeme bunu da iptal etti.

Karar sonrası kediye bıyık eklenip, sarı-mavi olan gözlerin de yeri değiştirildi. Bu da mahkemeden döndü. Bu kez de kedinin 3 olan bıyık sayısı 2’ye indirildi. ‘Bıyığı azaltılmış kedi’ için de dava açıldı. İki bıyıklı ‘Gülen Ankara kedisi’ hakkındaki hukuksal süreç de Danıştay iptali ile son buldu. Yıllarca davalarla devam eden sembol tartışması kentte hiç sona ermedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Mansur Yavaş seçildi, ancak Belediye Meclis’inde çoğunluk AKP ve MHP’de olduğu için köklü bir çözüm bulunamadı.

Ankara Belediyesine ait Seymenler Su şişelerinde Başkentin eski simgesi Hitit Güneşi, su şişesi üzerinden görüldü. Belediye yönetimi, direkt bir değişikliğe gitmedi fakat Hitit Güneşi, ABB’nin meyve suyu satışı yaptığı ‘BELKO Vitamin Büfeleri’nde kullanılarak geri dönmüş oldu. Belediye, başkanlık makamındaki toplantı salonundaki fonda belediye amblemine ek olarak Hitit Güneş Kursu Heykeli, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Camii ve Kocatepe Camii’ne de yer verdi. Hitit Güneşi ile ilgili somut atılan bir diğer adım ise EGO’nun yeni kırmızı otobüslerinde oldu. Yapılan anketle başkentlilerin tercihi sonrası yeni alınan kırmızı-beyaz otobüsler Hitit Güneşi amblemiyle hizmet vermeye başladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bir basın toplantısında “Hitit Güneşi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin amblemi olacak mı?” sorusuna, “Maalesef bu dönemde zor. Meclis’te, 42’ye karşı 105 Meclis çoğunluğu var. Bunun olmayacağını bile bile Meclis’te lüzumsuz yere enerji sarf etmek istemiyoruz ama ben her mecrada, bir şekilde Hitit Güneşi’ni kullanmaya çalışıyorum” diye yanıt vermişti.

Artık şimdi tam zamanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kararı ile Hitit Güneşi Ankara’nın sembolü haline getirilmelidir. Medeniyetler beşiği Anadolu’ya tam olarak bu yakışır.

Yıllardır her yerden kaldırdılar, şimdi yeniden dirilme zamanı. Hitit Güneşi yeniden doğmalı.