Sarsıntı, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat ... civarında gerçekleşti. Yerin 6,84 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmezken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen bu tür depremlerin, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğine işaret ettiğini belirtiyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi gelişmeleri yakından takip ederken, uzmanlar olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.