CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrası yaşanan yerleştirme mağduriyetlerine sert tepki gösterdi.

Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birçok öğrencinin sıralamalarının çok altında bölümleri tercih etmesine rağmen hiçbir programa yerleşemediğine dikkat çekti. Sistemin gençlerin umutlarını kırdığını ve geleceğini belirsizliğe sürüklediğini belirten Tanal şu ifadeleri kullandı; “Üniversite sınavına giren on binlerce gencimiz aylarca çalışıp emek verdi. Devletin paylaştığı verilere güvenerek tercihler yapıldı. Öğrenciler sıralamalarının çok altında bölümleri yazmalarına rağmen hiçbir yere yerleşemedi. Bu tablo, gençlerimizin umutlarını kırmış, geleceklerini belirsizliğe sürüklemiştir.”

"Eğitim hakkı anayasal bir haktır"

Tanal, eğitim hakkının Anayasa ile güvence altına alındığını hatırlatarak, ÖSYM ve YÖK’ü derhal açıklama yapmaya çağırdı: “Neden binlerce öğrenci açıkta bırakıldı? Hangi algoritma ve kontenjan politikaları bu mağduriyeti doğurdu, kamuoyuna şeffafça duyurulmalıdır.”

Ek yerleştirme çağrısı

Mahmut Tanal, ek yerleştirme imkânları sağlanması ve kontenjan politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: “Gençlerin alın teriyle oynayan bu sistem düzeltilmedikçe ülkemizde güven kalmaz. Eğitim hakkını yok sayan anlayış Türkiye’nin geleceğini karartmaktadır.”