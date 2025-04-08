Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Atatürk Bulvarı'nda bulunan Adalet Bakanlığı önüne gelerek tek eyleme başladığını duyurdu. CHP'li Mahmut Tanal, haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için Bakanlık önünde çadır kurarak adalet ve özgürlük eylemi yaptığını belirtti. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden fotoğraflı paylaşım yapan Tanal, "Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı’nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için ÖZGÜRLÜK ve ADALET nöbetindeyim." ifadelerini kullandı.

Mahmut Tanal'ın çadırı alındı fakat Tanal sabah 8.30'a kadar nöbette olacağını belirtti. Diğer vekiller ise yağmur altında eyleme devam eden Tanal'a yardımcı olmak için yağmurluk getirecekler.