Kıyasıya geçen final mücadelesinde Kuzey Tunçelli, güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı. Almanya’dan Johannes Liebmann 14:53.15’lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, İspanyol Cristobal Vargas Trujillo 15:11.34 ile bronz madalya kazandı.
Rekorlar ve Şampiyonluklar Tunçelli’nin İmzasını Taşıyor
Başarılı sporcu Kuzey Tunçelli, daha önce:
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Belgrad’daki Su Sporları Avrupa Şampiyonası’nda 14:55.64’lük zamanıyla,
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Litvanya’nın Vilnius kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda ise 14:41.89’luk performansıyla
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Dünya Gençler Rekoru
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Avrupa Gençler Rekoru
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Şampiyona Rekoru
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17-18-19+ yaş Türkiye Rekorları
kırarak tarih yazmıştı.
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2025’te elde ettiği bu son başarıyla birlikte Tunçelli, hem Türk yüzme tarihine damgasını vurmaya hem de Paris 2024 Olimpiyatları öncesi dünya yüzme camiasında adından söz ettirmeye devam ediyor.