Kıyasıya geçen final mücadelesinde Kuzey Tunçelli, güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı. Almanya’dan Johannes Liebmann 14:53.15’lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, İspanyol Cristobal Vargas Trujillo 15:11.34 ile bronz madalya kazandı.

Rekorlar ve Şampiyonluklar Tunçelli’nin İmzasını Taşıyor

Başarılı sporcu Kuzey Tunçelli, daha önce:

Belgrad’daki Su Sporları Avrupa Şampiyonası’nda 14:55.64’lük zamanıyla,

Litvanya’nın Vilnius kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda ise 14:41.89 ’luk performansıyla Dünya Gençler Rekoru Avrupa Gençler Rekoru Şampiyona Rekoru 17-18-19+ yaş Türkiye Rekorları

kırarak tarih yazmıştı.



2025’te elde ettiği bu son başarıyla birlikte Tunçelli, hem Türk yüzme tarihine damgasını vurmaya hem de Paris 2024 Olimpiyatları öncesi dünya yüzme camiasında adından söz ettirmeye devam ediyor.