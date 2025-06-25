24 Haziran 1968'de kurulan ve şu an Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Diyarbakırspor için Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'de, dün akşam saatlerinde kutlama etkinliği düzenlendi. Meşalelerin yakıldığı, havai fişek ve işaret fişeklerinin atıldığı kutlamalarda, köprünün yanındaki Kırklar Dağı'na düşen işaret fişeği nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Cep telefonu kamerası ile de görüntülenen yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA