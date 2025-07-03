Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk iklim kanununun Gazi Meclis’nde milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini duyurdu.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefinin en kritik eşiği olan kanunla; bir çok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda hiçbir ülkenin tesirinde kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlayacağız."

"Türkiye'yi İklim Krizinin Olumsuzluklarından Koruyacağız"

Bakan Kurum; ticarette, sanayide ve üretimde en güçlü şekilde en güçlü noktaya koşacaklarını belirterek, "Memleketimizi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin getirdiği olumsuz etkilerden koruyacağız" sözlerine yer verdi.

Ülkemizin ilk iklim kanunu Gazi Meclis’imizde milletvekillerimizin oylarıyla kabul edildi.



Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefinin en kritik eşiği olan kanunla; bir çok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda hiçbir ülkenin… pic.twitter.com/Io5Vl8fHWe — Murat KURUM (@murat_kurum) July 3, 2025