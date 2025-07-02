Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Kibritçi Cevat karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan usta oyuncu Şekip Taşpınar, hayatını kaybetti. 56 yaşındaki sanatçının vefat haberi sanat camiasında ve sevenlerinde derin bir üzüntü yarattı.

Acı haberi sabah saatlerinde menajeri Temmuz Karikutal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu: “Çok değerli dostum, ağabeyim, menajerliğini yürütmekten onur duyduğum Şekip Taşpınar’ı kaybettik. Yeri asla dolmayacak. Işıklar içinde uyu.”

Geçmiş yıllarda sağlık sorunları yaşayan oyuncunun ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Taşpınar, 2023 yılında alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi görmüş ve uzun bir süre hastanede kalmıştı. O dönemde sevenlerinden dua istemişti.

Şekip Taşpınar Kimdir?

1969 yılında Ankara’da dünyaya gelen Taşpınar, sanat hayatına tiyatro sahnesinde adım attı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan usta isim, uzun yıllar Devlet Tiyatroları’nda görev yaptı. Sadece tiyatro sahnesinde değil, TV dünyasında da iz bırakan Taşpınar; Behzat Ç., Karadayı, Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Cesur Yürek gibi birçok dizide farklı rollerde yer aldı.

En çok ise, “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı ve sert mizacı ile tanınan Cevat Akarsu (Kibritçi Cevat) rolüyle tanındı.