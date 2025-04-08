ABD'nin korumacı ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürüyor. Başkan Donald Trump'ın yeni tarife adımları, küresel ölçekte belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

Birçok ülke, ABD’nin uyguladığı tarifeleri görüşmek üzere Washington’a heyet göndereceğini açıklarken, bu diplomatik temaslar piyasalarda risk algısının bir miktar azalmasına katkı sağladı.

Trump, tarifelerin geçici mi kalıcı mı olduğuna yönelik soruya, "Tarifeler kalıcı olabilir, ama aynı zamanda bir müzakere aracı da olabilir. Çünkü tarifelerin ötesinde başka ihtiyaçlarımız var," şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca Çin’in yüzde 34’lük misilleme vergilerine karşılık, geri adım atılmadığı takdirde yüzde 50 ek vergi uygulayacaklarını yineledi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, Japonya’nın ABD ürünlerine daha fazla pazar açması gerektiğini iletti. Özellikle Japonya’ya otomobil ihracatının oldukça düşük olduğunu vurgularken, ülkesinin tarım ürünlerinin de yeterince alınmadığından şikayet etti.

Piyasalarda Beklentiler ve Veriler Gündemde

Analistler, Trump'ın müzakerelere açık olduğuna dair mesajlarının yatırımcılar üzerinde olumlu etki bıraktığını ve bu yaklaşımın ilerleyen süreçte karşılıklı tarifelerde gevşeme beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Tarifelere ilişkin gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da dikkatle izleniyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, Fed'in temel önceliğinin enflasyonla mücadele olması gerektiğini belirtti.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri (TÜFE ve ÜFE), ülke ekonomisinin yönüne ilişkin önemli sinyaller verecek. Perşembe TÜFE, Cuma günü ise ÜFE verileri açıklanacak.

Artan risk algısı ve büyüme endişeleri sonrası para piyasalarında Fed’in faiz indirimine daha erken başlayabileceğine dair fiyatlamalar oluşurken, haziran ayında ilk indirimin gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle birlikte tahvil faizlerinde toparlanma gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15 seviyelerinde. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 102,9 seviyesinde.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,8 gerileyerek 2.982 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,5 artışla 3.000 dolara çıktı. Brent petrol ise yüzde 0,9 yükselişle 64,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD ve Avrupa'da Endeksler Karışık Seyrediyor

ABD’de dün Nasdaq endeksi yüzde 0,10 yükselirken, S&P 500 yüzde 0,23 ve Dow Jones yüzde 0,91 değer kaybetti. Yeni güne ABD endeks vadeli kontratları pozitif başlangıç yaptı.

Avrupa'da ise piyasalar dünü satıcılı geçirdi. DAX 40 yüzde 4,13, CAC 40 yüzde 4,78, FTSE 100 yüzde 4,38 ve FTSE MIB 30 yüzde 5,18 düşüş kaydetti. Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne karışık başladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarife konularında masaya oturmak istediklerini, aksi durumda karşı önlemler almaya hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, ABD’ye endüstriyel ürünler için "sıfır tarife" teklifi sunduklarını açıkladı.

AB’nin Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic de, ABD'nin tarifelerini düzeltici bir adım olarak gördüğünü belirterek, müzakereye hazır olduklarını yineledi.

Analistler, Avrupa’nın uzlaşmacı tavrının ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri hafiflettiğini belirtiyor.

Asya'da Toparlanma Sinyalleri

Asya borsaları dünkü satışların ardından yeni günde toparlanma eğiliminde. Trump-İşiba görüşmesinden çıkan müzakere sinyalleri Japonya borsasına olumlu yansıdı. Ayrıca Güney Kore Başbakanı Han Duck-so, Ticaret Bakanı’nı ABD’ye gönderme kararı aldı.

Japonya’nın cari işlemler fazlası şubat ayında 4,06 trilyon yen, dış ticaret fazlası ise 713 milyar yen olarak açıklandı. Bu veriler eşliğinde Nikkei 225 yüzde 5,1, Kospi yüzde 0,1, Hang Seng yüzde 0,6 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt İçinde Borsa Pozitif Ayrıştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardan pozitif ayrışarak yüzde 0,29 değer kazancıyla 9.407,17 puana yükseldi.

Dolar/TL kuru dün 37,9890'dan kapanırken, bugün 38,0050 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurtiçinde mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak ise BIST 100’de 9.500 ve 9.600 direnç; 9.300 ve 9.200 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Bugünkü Veri Takvimi:

10.00 – Türkiye: Mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

17.30 – Türkiye: Mart ayı hazine nakit dengesi