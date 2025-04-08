Copernicus tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Mart 2025 ayı, 14,06 derecelik ortalama sıcaklıkla küresel çapta şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ikinci mart ayı oldu.

Bu sıcaklık değeri, 1991-2020 yılları arasındaki mart ayı ortalamasının 0,65 derece, sanayi devrimi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 yılları ortalamasının ise 1,60 derece üzerinde gerçekleşti.

Mart 2025’te ölçülen sıcaklık, 2024’te kırılan mart ayı rekorunun yalnızca 0,08 derece altında kaldı.

Bununla birlikte, Mart 2025, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi dönemin 1,5 derece üzerinde seyrettiği son 21 ayın 20’ncisi olarak kayıtlara geçti.

Avrupa’da sıcaklık rekoru

Avrupa’da Mart 2025’te ortalama hava sıcaklığı 6,03 derece olarak ölçüldü. Bu, 1991-2020 yılları arasındaki mart ortalamasının 2,41 derece üzerinde. Böylece geçtiğimiz ay, Avrupa kıtası için kayıtlara geçen en sıcak mart ayı oldu.

Sıcaklıklar Avrupa'nın genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, en yüksek sıcaklık artışları Doğu Avrupa ile Güneybatı Rusya’da gözlemlendi. Öte yandan, İber Yarımadası'nda ise sıcaklıklar ortalamanın altında kaldı.

“Zıt yağış uçları dikkat çekti”

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess, yaptığı değerlendirmede, “Mart 2025, Avrupa tarihinin en sıcak mart ayı oldu ve sıcaklık artışlarının devam ettiğini açıkça ortaya koydu. Ayrıca bu ay, yağışlar bakımından da zıtlıkların yaşandığı bir dönemdi; bazı bölgelerde son derece kurak bir mart ayı gözlenirken, diğer yerlerde son 47 yılın en yağışlı martı yaşandı,” ifadelerini kullandı.