Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, Kurban Bayramı’nda kesilen etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Tayar, özellikle kurban etinin kesildiği gün ya da ertesi sabah kahvaltıda yenilmesinin sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirterek, bu alışkanlığın sağlıklı bir yöntem olmadığını söyledi.

“Kurban etiyle kahvaltı iki gün ertelenmeli”

Prof. Dr. Tayar, kurban etinin kas dokusunda sertlik oluştuğu için sindiriminin zor olduğunu ifade ederek, “Kurban kesildikten hemen sonra tüketilen etler, özellikle sabah kahvaltılarında sindirim problemi yaratabilir. Bu nedenle etin olgunlaşması için en az 24-48 saat dinlendirilmesi gerekir. Kurban etini hemen kahvaltıda tüketmek yerine, bu süreyi beklemek sağlık açısından çok daha faydalı olacaktır” dedi.

Türkiye'de milyonlarca eve et yalnızca Kurban Bayramı’nda giriyor

Bayram boyunca yaklaşık 3,5 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanın kesileceğini belirten Prof. Dr. Tayar, kırmızı etin pek çok ailenin sofrasına sadece bu dönemde girdiğini vurguladı. “Kurban, dini yönü kadar toplumsal beslenme açısından da büyük öneme sahip. Etin paylaşılması, sofralara bolluk getirmesi açısından çok değerli bir süreç” dedi.

“Hayvan sağlığına dikkat edilmeli, veteriner kontrolleri şart”

Prof. Dr. Tayar, kurbanlık hayvan satın alırken veteriner hekim kontrolünün hayati önem taşıdığını söyledi. Her şehirde kurulan kurban komisyonlarının görev yaptığını belirten Tayar, “Veterinerler hayvanın yaşını, gebelik durumunu ve genel sağlığını kontrol ederek, kurban edilecek hayvanların uygunluğunu garanti altına alıyor. Kesim sonrası da iç organlarda herhangi bir hastalık ya da parazit olup olmadığı denetleniyor” diye konuştu.

“Kurban kesimi profesyonel kişilere bırakılmalı”

Kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirten Tayar, “Kurban sabahı ellerini, parmaklarını kesen birçok kişiyle karşılaşıyoruz. Bu nedenle kesim işleminin uzman kişilerce yapılması sağlık açısından çok daha güvenlidir. Kesilen etin ise bir gün sonra parçalanarak soğuk zincirde muhafaza edilmesi en doğrusudur” dedi.

“Paylaşmak kurbanın ruhudur”

Kurbanın sadece dini değil sosyal bir anlamı da olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tayar, “Etin bir kısmı kavurma, sucuk, kıyma gibi ürünlere dönüştürülerek dondurucuda saklanabilirken, kalan kısımlar ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmalıdır. 'Komşu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla hareket ederek, kurban ibadetinin paylaşım yönünü de unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.