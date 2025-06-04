Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte Kapadokya’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a çıktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölge, bayramda yerli turistlerin akınına uğramaya hazırlanıyor.

Nevşehir’in Ürgüp, Avanos ve Göreme gibi peribacalarıyla ünlü ilçelerinde, 5 Haziran arife gününden bayramın son gününe kadar yoğunluk bekleniyor. Bölgedeki turistik tesislerde rezervasyonlar hızla dolarken, yetkililer erken rezervasyon konusunda uyarıda bulunuyor.

“Haziran Ayı Bu Yıl Hareketli Geçiyor”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, haziran aylarının genellikle sakin geçtiğini ancak bu yıl Kurban Bayramı ile birlikte yoğun talep aldıklarını belirtti.

Aldemir, “Sezon nisan ayında açıldı ve mevcut doluluk oranları yüzde 50 civarındaydı. Ancak bayramın yaklaşmasıyla bu oran yüzde 90’a ulaştı. Kapadokya, doğa ve kültür turizmini bir arada sunarak farklı bir tatil deneyimi yaşatıyor” dedi.

Balon Turlarına İlgi Arttı

Bölgede sıcak hava balon turu hizmeti veren bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler ise yerli turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

“Kurban Bayramı’nın ikinci gününden itibaren doluluk yüzde 90’lara ulaştı. Haziran ayında balon turu fiyatları düşüyor, bu da yerli turistler için ekstra cazip hale geliyor. Tatil süresinin kısa olması nedeniyle yakın ve alternatif destinasyonlar tercih ediliyor” açıklamasında bulundu.

“Kapadokya’da Her Bütçeye Uygun Tatil Mümkün”

Çavuşin köyündeki otel işletmecisi Ali Rıza Şenal, bayram tatiline yönelik hazırlıkların tamamlandığını ve yoğunluğun beklenenin üzerinde olduğunu belirtti.

“Rezervasyonlar aylar öncesinden başladı, son haftalarda ise ciddi bir artış yaşandı. Kapadokya her dönem cazibesini koruyor, misafirlerimizi memnun etmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık” diye konuştu.