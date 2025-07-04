5 Temmuz Programı:

• Ekin Alkan

• Murat Coşkun & Beatriz Picas

• Nadine Axisa Quartet

• Josh Island

• Adiós Amores

• Oriane Lacaille

6 Temmuz Programı:

• Görkem Açıkkalın

• Justyna Jary & Alegancka Kapela

• Accordi Disaccordi

• Wies

• Sodl

Kuğulu Park’ın yeşil doğası ve kentin simgesel atmosferi eşliğinde düzenlenecek festival, Avrupa’nın farklı müzik kültürlerini Ankaralılarla buluşturacak. Cazdan halk ezgilerine, akustikten modern ritimlere kadar geniş bir yelpazede eserler seslendirilecek.

Etkinlik tamamen ücretsiz. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan katılımcının keyifle izleyebileceği konserler ve performanslar, başkente sanat dolu bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyor. Aileler için parkın doğal yapısı sayesinde güvenli ve keyifli bir ortam da sağlanıyor.