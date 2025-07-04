Açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Minguzzi ailesi ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, “Mattia Ahmet Minguzzi, gülüşüyle, heyecanıyla ve özgüveniyle bir sembol haline geldi. Onun anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Ailelere ve gençlere yönelik önemli mesajlar vermeye devam edeceğiz” dedi.

Gençlere Kaykay ve Bisiklet Hediyesi

Açılış kapsamında, Minguzzi anısına 25 kaykay ve 100 bisiklet gençlere hediye edildi. Hediye kazananlar, Bahçelievler Belediyesi'nin sosyal medya çekilişi ile belirlendi. Bu anlamlı hediye dağıtımı, gençler arasında büyük ilgi gördü.

Akran Zorbalığı ve Aile İletişimine Vurgu

Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmasında akran zorbalığına karşı mücadeleye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Aileler çocuklarıyla yakından ilgilenmeli. Sevgi bedava. Çocuğunuzu dinlemezseniz, onu başkaları dinler ve yanlış yönlendirebilir. Özellikle bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü kritik.”

Ayrıca, gençleri spor ve sanatla buluşturmanın, sokaktaki şiddet ortamından uzak tutmak için önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Bahadır: “Mattia Ahmet Bir Kahraman”

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mattia Ahmet artık bir semboldür. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için sporu, sanatı ve eğitimi önceliklendiriyoruz. Onlara mutlaka vicdan fikrini aşılamamız gerekiyor.”

Anne Yasemin Minguzzi: “Mücadele Hepimizin”

Oğlunu kaybeden Yasemin Minguzzi, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, “Bu mücadele sadece benim değil, hepimizin. Her gün çocuklardan destek mesajları alıyorum. Bu destekle ayakta durmaya çalışıyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.