Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, rahim ağzı, meme ve kolon kanserleriyle mücadele kapsamında hizmete alınan mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile özellikle hastanelere ulaşımın zor olduğu sınır köylerinde yaşayanlara sağlık hizmeti sunuyor. Yüksekova ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınır hattındaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasına giden ekipler, kadınları bilgilendirdikten sonra Mobil Kanser Tarama aracının bulunduğu noktada gerekli taramaları yapıyor. Vatandaşlar, doktor ve sağlık personellerinin desteğiyle ücretsiz kanser taramasından geçirilirken, tarama sonucunda kanser riski tespit edilen kişiler ise hastanelere yönlendiriliyor. Bu arada köydeki erkeklerin de şeker ve tansiyonları ölçülüp, neler yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirildi. Dr. Songül Çiftçi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “İran sınırında bulunan Çobanpınar mezrası ve ulaşımı zor köylerde yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti götürüyoruz. Boy, kilo, şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyoruz. Tanı koyduğumuz hastalarımıza reçete yazıyoruz. Ayrıca kanser taramaları kapsamında meme, rahim ağzı ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri testlerini uyguluyoruz" dedi.

'PATOLOJİK BULGU TESPİT ETTİKLERİMİZİ HASTANEYE YÖNLENDİRİYORUZ'

Meme kanseri için 40-69 yaş arası kadınlara 2 yıl arayla mamografi çekildiğini belirten Dr. Çiftçi, "20 yaşından itibaren tüm kadınlara her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalarını öneriyor ve bu konuda eğitim veriyoruz. Rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş arası kadınlarda HPV testi yapıyoruz. Kolorektal kanseri taraması ise 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere uygulanıyor. Dışkıda gizli kan testi yapıyoruz. Herhangi bir patolojik bulgu tespit ettiğimizde hastalarımızı ilgili branşlara yönlendiriyoruz. Bu hizmeti ilçeye bağlı tüm köy ve mezralarda devam ettireceğiz" diye konuştu.

‘HERKES SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİ’

Köylülerden Elif Şen ise "Köyümüz İran sınırının sıfır noktasında, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta. Her gün merkeze gitmemiz mümkün değil. Sağlık ekipleri, bugün köyümüze geldi. Kadın, erkek herkes sağlık taramasından geçti. Çok mutlu olduk. Allah devletimizden razı olsun, sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (DHA)