Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Koray Günter, takımının 30 maçında forma giymiş ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetmişti. Defansif özellikleriyle dikkat çeken Günter, Al-Okhdood'un savunma hattında önemli bir yer edinmesi beklenen isimlerden biri olacak.

Koray Günter'in Kazancı

Al-Okhdood, 30 yaşındaki savunma oyuncusuna yıllık 3 milyon Euro maaş ödeyecek. Bu ücret, Suudi Arabistan’daki ligdeki oyuncular için oldukça dikkat çeken bir rakam. Bu transfer, hem Al-Okhdood'un kadrosunu güçlendirmesi açısından hem de Koray Günter’in kariyerinde yeni bir sayfa açması açısından önemli bir adım.

Al-Okhdood'un Transfer Politikası

Al-Okhdood, son dönemde Türkiye'den yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. Gökhan Gül'ün ardından Koray Günter'in de kadroya katılması, kulübün Suudi Pro Lig’inde daha rekabetçi olma amacını gösteriyor. Bu hamleler, kulübün Türk futboluna olan ilgisinin arttığını ve önemli oyuncuları kadrosuna katmayı hedeflediğini gözler önüne seriyor.

Al-Okhdood’un önümüzdeki sezon için yapacağı transferler merakla bekleniyor. Takım, daha güçlü bir kadro ile ligdeki başarısını arttırmayı hedefliyor.