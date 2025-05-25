rendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, İstanbul semalarında bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. Sarı-kırmızılı kulübün 24. şampiyonluğu, şehrin simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Galatasaray renklerine bürünmesiyle coşkulu bir şekilde kutlandı.

İstanbul Boğazı’nda adeta görsel bir şölen yaşanırken, yalnızca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü değil; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü de sarı-kırmızı ışıklarla donatıldı. Boğaz hattındaki bu görkemli kutlama, gece boyunca Galatasaray taraftarlarının büyük ilgisini çekti.