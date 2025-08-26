Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Belediyesi Futbol Sahası'nda, düzenlenen açılış töreninde gençlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Konya'nın bir medeniyet şehri olduğunu belirten Akın, 'Konya modeli belediyecilik anlayışıyla şehrimiz her alandaki çalışmalarıyla ülkemizde örnek bir konumdadır. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde onuncusu düzenlenen, Konya Bilim Festivalimiz oldu. Binlerce hemşehrimizi bilimsel etkinlikler, atölyeler yarışmalar ve simülatörlerle buluşturan bu festivalde 250 dronun gökyüzünde yazdığı teknoloji şiiri, milletimizin ufkunu aydınlatan bir nişan olarak hafızalarımıza kazındı. Bilim gençlerimizi zihnen geliştirirken, hayallerine adeta kanat takıyor. Spor da onları bedenen sağlıklı ve toplumsal olarak güçlü bireyler kılıyor.' diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, olimpiyata 28 ilçeden, 9 branştan 11 bin 38 öğrencinin katıldığını ifade etti.

Belediye olarak sporcu gençler yetişmeyi önemsediklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

'Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüz 10 branşta aktif olarak faaliyet gösteriyor. 47 antrenör eşliğinde hali hazırda 1040 aktif sporcu düzenli olarak çalışmaları sürdürürken, toplamda 4 bin 425 lisanslı sporcumuz Konya Büyükşehir Belediye Spor çatısı altında yer alıyor. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Parkur Konya özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlerimize önemli destek sağlıyor. Bugüne kadar 9 bin 330 kişi Parkur Konya'ya kayıt yaptırmış yüzde 94 başarı olanı ile gençlerimizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamıştır.'

Tören, davul ve ışık gösterisiyle devam etti.

Sporcular, 28 Ağustos'ta sona erecek etkinlik kapsamında atletizm, badminton, basketbol, bocce, dart, futbol, masa tenisi, okçuluk, voleybol branşlarında yarışacak.